Gioco delle ''tre campanelle'' in via Indipendenza: quattro nei guai

Per quanto anacronistico, si tenta ancora di truffare i passanti con il gioco ''tre campanelle''. I Carabinieri hanno denunciato quattro persone in via Indipendenza, dove avevano allestito il banchetto. A finire nei guai tre toscani di 55, 56 e 62 anni, originari delle province di Lucca e Pistoia, e un 53enne romeno.

Dopo una segnalazione al 112, sono stati allontanati e denunciati per avere violato il regolamento comunale che vieta i giochi sul suolo pubblico.

Sabato scorso, due giocatori-truffatori sono stati rimpatriati immediatamente dopo aver aggredito all'interno dei padiglioni del Cosmoprof il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani e la madre.