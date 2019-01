Cade calcinaccio dal palazzo, Vigili del fuoco in via Indipendenza

Un frammento appartenente a un angolo di un palazzo lungo via indipendenza è finito in strada. E' successo ieri mattina quando una autoscala dei vigili del fuoco ha fatto la sua comparsa all'altezza del civico 26.

Il frammento, di laterizio cotto, è precipitato giù dal quarto piano dello stabile, che non presentava le coperture in rame. Fortunatamente al momento dell'episodio non vi era nessun pedone in strada.

I Vigili del fuoco hanno comunque lavorato per diverso tempo per mettere in sicurezza l'area, rimuovendo tutti i pezzi pericolanti.