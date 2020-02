FOTONOTIZIA | Canna fumaria si incendia, vigili del fuoco in via Indipendenza

Intervento ieri sera in via Indipendenza per i vigili del fuoco, alle prese con un incendio in una abitazione al sesto piano di una palazzina. Quando sono arrivati i vigili del fuoco però hanno appurato che a prendere fuoco era stata la canna fumaria di una pizzeria al pianterreno dello stabile, che aveva surriscaldato la parte circostante in prossimità del tetto. Non risultano feriti o intossicati.