Via Irnerio: pusher blocca l'autobus per sfuggire alla polizia

Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti si è dato alla fuga e ha bloccato un autobus. E' accaduto alle 9 di ieri mattina, quando la volante in servizio di controllo nel Parco della Montagnola ha individuato tre uomini che si sono subito "dispersi". Mentre due hanno fatto perdere le loro tracce, uno di loro è corso in direzione Via Irnerio, lì si è fermato in mezzo alla strada e sbracciando ha fermato un autobus Tper.

I poliziotti lo hanno bloccato prima che riuscisse a salire a bordo e, dopo aver rinvenuto nelle sue tasche circa 12 grammi di marijuana, lo hanno arrestato. Si tratta di un cittadino gambiano di 22 anni.