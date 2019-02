Controlli in zona Irnerio: liberi in circolazione, ma dovevano essere in carcere

Due persone sono state rintracciate e portate in carcere, per l'esecuzione di ordine di carcerazione. E' successo ieri sera, durante i consueti controlli tra Piazza VIII agosto e via Irnerio.

Proprio in quest'ultimo caso un cittadino italiano di 29 anni residente a Bologna ha visto scattare le manete al termine del controllo. Il giovane, fermato intorno alle 21:30 perché stava armeggiando attorno a una bici non sua con una tronchesina, è stato poi trovato destinatario della misura cautela durante il controllo. Esito simile anche per quanto avvenuto circa un'ora dopo in piazza VIII agosto: essere arrestato è toccato a un cittadino gambiano di circa 20 anni, sempre in esecuzione di una misura cautelare in carcere relativa agli stupefacenti.