Rapina i passanti dei cellulari, ma passano gli agenti: in manette

Lo hanno bloccato dopo il secondo scippo di cellulare, mentre cercava di divincolarsi e scappare. E' finita in questo modo questa notte in via Irnerio, dove gli agenti di Guardia di Finanza e Polizia hanno arrestato un uomo di 30 anni per rapina continuata e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito con l'aiuto della testimonianza delle vittime l'uomo avrebbe preso di mira due ragazzi sotto i portici di via Irnerio, intorno all'una e mezza della scorsa notte, in due episodi diversi occorsi nel raggio di 100 metri l'uno dall'altro. La scusa era quella di fare una telefonata con lo smartphone delle vittime. Al diniego del proprietario il 30enne strappava di mano il device, per poi allontanarsi velocemente, e in un caso spintonando la vittima dello scippo.

E' stata una volante della Guardia di Finanza, mentre transitava in strada e fermata da una delle vittime, a individuare il 30enne, che ha opposto resistenza anche quando è arrivata una volante della Polizia del commissariato Due Torri- San Francesco. Prima di essere bloccato, il responsabile della rapina ha scagliato per terra il primo dei cellulari rubati, mentre il secondo gli è stato trovato nella tasca della giacca. Nella colluttazione che ne è derivata, un agente è stato leggermente ferito e ne avrà per tre giorni di prognosi. Il 30enne, regolare sul territorio, è stato ammanettato e portato via, in attesa del processo per Direttissima.