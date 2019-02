In giro per via Irnerio con una motosega: fermato in piena notte

Gli agenti lo hanno individuato mentre camminava lungo via Irnerio, a notte fonda, con in mano una motosega. Una circostanza inquietante che ha indotto la Polizia a intervenire. Curioso intervento questa notte da parte delle volanti della Questura, che hanno denunciato un 44enne per ricettazione.

L'uomo, interrogato a sommarie informazioni dai poliziotti, ha prima sostenuto di avere ricevuto il pericoloso attrezzo -portato senza l'apposita custodia per la lama- in prestito per effettuare dei lavori. A successive domande l'uomo, cittadino italiano di origini forlivesi, ha poi ammesso di averlo prelevato senza autorizzazione dal suo datore di lavoro. Quest'ultimo, contattato all'uopo, ha confermato degli ammanchi nelle sue attrezzature. Il 44enne, con in vigore un foglio di via da Bologna, è stato infine denunciato anche per inottemperanza al provvedimento.