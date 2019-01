Spaccio vicino piazza VIII agosto, giovane trovato con droga e contanti

Un giovane è stato arrestato ieri pomeriggio, al termine di un controllo nei pressi del parco della Montagnola, in via Irnerio. Il ragazzo, S.M.,19enne cittadino gambiano, era in compagnia di due connazionali minorenni a momento del controllo.

La volante li ha notati mentre passeggiavano vanti e indietro tra piazza VIII agosto e via Alessandrini. Identificati e perquisiti addosso ai ragazzi è stata trovata della marijuana. Mentre per i minori la quantità era esigua -che è comunque valsa una denuncia a piede libero- nelle tasche dell'adulto sono stati trovati una quindicina di grammi di sostanza, unita a qualche banconota. Per il 19enne, con alle spalle diversi precedenti specifici, anche recenti, sono scattate le manette.