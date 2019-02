Via Irnerio: in auto cocaina e bilancino, tre nei guai

Tre giovani sono stati denunciati per spaccio dalla Polizia. La volante in servizio straordinario di controllo del territorio, ha fermato alle 21.30 in via Irnerio un'auto con tre persone a bordo, particolarmente agitate, due padovani, un 20enne e un 21enne con precedenti e cittadino marocchino di 29 anni con a carico un provvedimento di espulsione dall'Italia.

A bordo dell'auto, all'interno del portaoggetti, sono stati rinvenuti 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 380 euro. Tutti e tre sono stati denunciati per spaccio di stupefacenti in concorso.