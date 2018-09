Punta il coltello dentro il finestrino dell'auto: 'Dammi la catenina'

Ha aspettato che l'auto fosse ferma, poi è entrato in azione. Rapina consumata ieri sera intorno alle 23:30, quando un uomo ha avvicinato il conducente di una vettura in via Irnerio, per poi puntargli addosso una lama dal finestrino e fuggire via a bordo della sua bicicletta, dopo essersi fatto consegnare una catenina di valore che la vittima portava al collo.

E' stato il rapinato, un anconetano classe 1958, a raccontare agli agenti che piantonavano uno degli ingressi del parco della Montagnola quanto appena successo. Subito gli agenti si sono messi a cercare lungo la direzione di fuga del rapinatore, allungandosi fino in zona universitaria.

E' lì che i poliziotti hanno raggiunto il sospetto descritto dalla vittima. Fermato e portato in questura perché sprovvisto di documenti, l'uomo -che addosso aveva un coltellino multiuso- è stato riconosciuto dal 60enne e poi identificato: si tratta di un foggiano di 35 anni, con numerosi precedenti anche penali. Tra questi anche uno pendente, un ordine di carcerazione emeso dal Tribunale di Modena. L'uomo è stato denunciato per rapina aggravata, per poi essere portato in carcere. Nessuna traccia invece della refurtiva.