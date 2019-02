Montagnola, dosi di cocaina in bocca: fermato pusher

I controlli anti-droga della Polizia in via Irnerio e nei pressi del Parco della Montagnola ha portato alla denuncia per spaccio di un cittadino nigeriano di 24 anni. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno notato ieri sera alle 21.30 un gruppo di stranieri che, alla vista della volante, si sono dati alla fuga, così ne hanno fermati due.

Uno di loro, poi denunciato, aveva in bocca due dosi di cocaina per un totale di circa 1,5 grammi. Il giovane è un volto noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti per droga, lesioni e resistenza.

Il 20 febbraio scorso un cittadino gambiano di 26 anni aveva estratto due dosi di cocaina dalla bocca (circa 1 grammo), ma in quel caso "l'acquirente" era un Carabiniere in borghese.