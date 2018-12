A passeggio per il centro, ma è imbottito di droga: pusher in manette

Lo hanno incrociato mentre rallentava vistosamente il passo, una volta notata la volante. Quello che gli agenti non sapevano ancora è che lui stesse passeggiando con diversa droga pesante addosso. Arresto per spaccio l'altro pomeriggio nei pressi del parco della Montagnola: un cittadino tunisino di 48 anni è finito in carcere con l'accusa di detenzione di sostanze ai fini di spaccio.

Inizialmente collaborativo con gli agenti, l'uomo ha poi tentato la fuga poco prima della perquisizione: bloccato a poca distanza, addosso gli son stati trovati 14 grammi di cocaina e 32 di eroina, oltre a 850 euro in contanti.

Scontata la perquisizione anche al domicilio dell'uomo, in via Regnoli, rione Cirenaica. Dentro l'abitazione, nascosto in un calzino, sono stati rinvenuti altri otto involucri di eroina, circa 70 grammi. Ora l'uomo è in carcere in attesa della convalida del processo.