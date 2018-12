Calci e pugni agli agenti durante controllo, 26enne in manette

E' 'esploso' durante un normale controllo di polizia in via Irnerio e ha cominciato a vergare calci e pugni agli agenti che lo avevano fermato. Un cittadino gambiano di 26 anni è stato portato via in manette ieri a mezzogiorno. I motivi che hanno portato alle scandescenze del giovane non sono noti, ma alla fine un agente ha riportato tre giorni di prognosi in seguito alla colluttazione.

Per il ragazzo qualche precedente per spaccio e denunce per inottemperanza al Daspo prefettizio in vigore al parco della Montagnola. Danneggiata anche la volante. Per il 26enne oggi il proceso per direttissima con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.