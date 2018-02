Via Irnerio: scambio droga-denaro, pusher 20enne in manette

Hanno assistito allo scambio denaro-droga in via Irnerio quindi sono intervenuti. E' accaduto ieri sera poco dopo le 22, quando gli agenti delle volanti hanno inseguito e fermato in via Maroncelli un pusher gambiano di 20 anni che ha buttato un involucro contenente marijuana e un portafoglio con i documenti di un altro uomo.

Testate e gomitate per cercare di divincolarsi, ma infine è stato caricato sulla volante, dove si è liberato di altra marijuana. All'atto della perquisizione, sono stati rinvenuti 500 euro nelle scarpe e negli slip. Per lui sono scattate le manette per spaccio e resistenza, oltre alla denuncia per ricettazione. In totale, i due involucri contenevano quasi 14 grammi di marijuana.