Via Irnerio, si blocca la portiera: bimbo di 4 anni rimane chiuso in auto

Paura per un bimbo di 4 anni oggi pomeriggio in via Irnerio. Poco dopo le 17, la mamma ha tentato di aprire la portiera dell'auto che però si è bloccata. Immaginabile lo sgomento della donna che non riusciva a liberare il piccolo rimasto chiuso nell'abitacolo con le altissime temperature di questi giorni, ma, dopo qualche tentativo, non si è persa d'animo.

Ha chiamato la Polizia che è arrivata insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche personale dell'Esercito in servizio di controllo nel parco della Montagnola. Agenti e caschi rossi hanno sfondato il finestrino e liberato il bimbo che sta bene ed è stato riaffidato alla mamma.

I primi di giugno, la stessa brutta avventura era capitata a un bimbo di 11 mesi.