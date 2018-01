Rapine con pistola nei supermercati, arrestato dalla Polizia a Brindisi

Entrava nei supermercati in pieno giorno con il casco calzato in testa e ne rapinava le casse, incurante di clienti e passanti. E' stato arrestato nei giorni scorsi V.D.L, 41enne originario di Brindisi ma da tempo trasferitosi in città. Per lui, il Gip presso il Tribunale di Bologna Raffa, su richiesta del Pubblico Ministero Tavano, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Squadra Mobile di Brindisi su indicazione di quella di Bologna. La Polizia lo ha trovato a casa della madre.

L'arresto è scattato dopo le prove raccolte a suo carico in relazione a quattro rapine a mano armata, avvenute nelle giornate del 18 aprile, 26, 28 e 30 maggio 2016, in danno di diversi esercizi commerciali quali negozio NaturaSi di via Po, il Bimbostore di via Larga, il Supermercato Metà di via Irnerio e la farmacia Cirenaica di via Bentivogli.

Le modalità dei colpi erano sempre le stesse: incurante della presenza di altri avventori, travisato con un casco integrale, il rapinatore entrava all’interno dei locali dove, minacciando ed impaurendo tutti i presenti con una pistola semiautomatica Beretta 84 F cal. 9 corto, si faceva consegnare tutto l’incasso della giornata. In almeno un caso, l'uomo è riuscito a sottrarre circa 5mila euro in contanti.

La concordanza delle descrizioni fornite dalle persone offese, con indicazioni oltre che dell’abbigliamento anche della postura e di alcune caratteristiche fisiche del rapinatore, tra l’altro già noto agli operatori della Polizia di Stato, l’analisi quindi dei filmati di videosorveglianza di volta in volta acquisiti, hanno permesso di arrivare alla sua identificazione e successivamente, nel corso di una perquisizione, al recupero dell’arma. Nulla da fare invece per il complice che si vede in alcune immagini durante un paio di rapine.

Al termine dell’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Bologna l’Autorità Giudiziaria di Bologna ha quindi emesso il provvedimento restrittivo nei confronti del De Leonardis che ora si trova nella Casa Circondariale di Brindisi.

