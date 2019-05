Via IV Novembre: furgone si incastra, 'buco' sotto il Comune

Un buco di fianco alla strada, sotto le finestre del Comune di Bologna: nella mattinata lungo via IV Novembre, si è verificato il cedimento di una piccola area che si trova tra le mura di Palazzo D'Accursio e la carreggiata.

La "falla" si è aperta dopo che un furgone ha compiuto alcune manovre sui ciottoli: il buco è profondo, con diametro di 70 centimetri, sufficiente a 'inghiottire' una ruota del furgone. L'autista, infatti, ha dovuto chiamare un carroattrezzi per liberare il mezzo. In un primo momento, il punto del cedimento è stata presidiato dai Vigili urbani. Poi sono intervenuti gli operai del Global, per mettere in sicurezza l'area prima di dare il via ai lavori. (dire)