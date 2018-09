150 euro per vivere in un alloggio occupato, i Carabinieri sgomberano 15 persone

Un condominio sfitto, occupato e dove gli ultimi arrivati dovevano versare del denaro per poter rimanere. Operazione dei carabinieri questa mattina in via Jacopo di Paolo, dove i militari sono intervenuti in forze per sgomberare l'immobile.

Al momento del blitz, all'alba, 15 persone sono state trovate dentro gli appartamenti: si tratta di 13 cittadini tunisini, un marocchino e un egiziano. Durante gli accertamenti, si è scoperto che un 34enne del gruppo era in realtà l'affittacamere abusivo: dai 100 ai 150 euro la somma richiesta a persona per poter soggiornare in uno degli alloggi. Da quanto ricostruito, il tutto è avveniva all’insaputa dei reali proprietari dell’immobile. Durante le operazioni sono anche stati rinvenute diverse biciclette di probabile provenienza furtiva. Tutti gli occupanti sono stati infine identificati e denunciati per invasione di terreni ed edifici.