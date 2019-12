Al centro d'accoglienza con la droga in tasca: arrestato

Non voleva sentire ragioni ieri sera un cittadino gambiano di 29 anni: si è presentato davanti al portone del centro di accoglienza per persone disagiate di via Kharkov, nel quartiere San Donato, e pretendeva di entrare a tutti i costi.

Gli operatori gli hanno spiegato che, a causa dei reati commessi sul territorio, la Prefettura gli aveva ufficialmente negato ogni diritto all'accoglienza, ma sono stati costretti a chiamare la Polizia. Il giovane, noto spacciatore, irregolare sul territorio italiano, è stato perquisito e gli agenti gli hanno trovato in tasca 15 grammi di marijuana, pronta per la vendita. Quindi è stato arrestato e sarà processato per direttissima il 2 dicembre.