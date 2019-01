Auto parcheggiata all'incrocio, traffico in tilt e file di bus bloccati in centro storico

Un parcheggio azzardato ha mandato in tilt il traffico del centro. E' successo in via Lame, dove una citroen C3 posteggiata all'incrocio tra via Riva di Reno e via Lame ha impedito la svolta di un mezzo pubblico e, a catena ha ingolfato tutto il flusso di mezzi che utilizzano via Lame verso fuori porta, con pesanti conseguenze sul traffico, già modificato per i Tdays. Sul posto presente la Polizia Locale di Bologna. A decine i passeggeri fatti scendere dai mezzi, si cerca il proprietario del mezzo: oltre alla multa e ala rimozione, potrebbe scattare anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !