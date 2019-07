Calcinacci pericolanti in via Lame, strada chiusa al traffico, bus deviati

L'imbocco di via Lame è chiuso al traffico, e i bus deviati. Vigili del fuoco e polizia locale di Bologna al lavoro questa mattina su via Lame tra via Marconi e via Riva di Reno. Stando alle prime informazioni apprese sul posto pare che alcuni pannelli di pietra di rivestimento del palazzo di testa della strada siano pericolanti è a rischio caduta.

In via precauzionale la strada è stata interamente chiusa al traffico e l'area transennata i bus sono stati fatti deviare per le linee 13 19 36 39 61 oltre a diverse linee extraurbane. L'area serve da interscambio tra bus urbani ed extraurbani di conseguenza le linee coinvolte nella deviazione sono numerose. Il grosso degli autobus è stato fatto deviare lungo via Marconi e poi per via Riva Reno e la rete filoviaria sovrastante la strada è stata sospesa alla erogazione della corrente elettrica.

Non si conoscono ancora i tempi di ripristino.