Furto in via Lame: a torso nudo si 'carica in spalla' la bici Mobike

In via Lame si aggirava a torso nudo tra le rastrelliere, infine si è '"caricato in spalla" una bici del bike-sharing cittadino "Mobike", attivo dal 18 giugno, ed è salito sull'autobus numero 13. E' accaduto ieri mattina intorno alle 11, quando un bolognese di 60 anni che aveva assistito alla scena, ha chiamato la Polizia.

La volante ha seguito il tragitto del mezzo fino alla fermata di via San Felice, dove l'uomo è sceso così gli agenti lo hanno bloccato. Il ladro in questione è un bolognese di 48 anni, con diversi precedenti per reati simili e danneggiamenti: è stato nuovamente denunciato per furto aggravato.