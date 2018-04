Via dei Lamponi: 'Rivuoi la tua bici? Dacci i soldi', ma 84enne li fa arrestare

Quando ha sentito la proposta non ci ha pensato due volte: è andato a denunciarli, permettendo di fare scattare la trappola. Due sono gli arrestati per l'estorsione perpetrata ai danni di un anziano 84enne, derubato di una bicicletta e poi avvicinato per la cosiddetto scambio del 'cavallo di ritorno'.

I Carabinieri di San Ruffillo sono intervenuti l'altro giorno, nei pressi del punto vendita Incoop di via dei Lamponi, per sorprendere lo scambio -monitorato- tra l'anziana vittima e due uomini di G.H., 31 anni e O.K., 32 anni, rispettivamente cittadini nigeriano e tunisino. Subito sono scattate le manette per i due, filmati mentre concludevano lo scambio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I fatti. L'83enne aveva già denunciato il furto del proprio mezzo a due ruote, valore circa 700 Euro, avvenuto pochi giorni prima in zona via Benedetto Marcello. All'uscita però del punto vendita di via dei Lamponi, il derubato è stato avvicinato dal 31enne, che di solito chiede la questua nei pressi dei negozi della zona, asserendo di essere in contatto con chi aveva la bici rubata e che si poteva organizzare un incontro: la due ruote gli sarebbe stata restituita, ma solo dietro pagamento di 150 Euro. L'uomo però ha avvertito i Carabinieri, che si sono poi appostati per documentare lo scambio, e infine intervenire. LA bicicletta non è stata ancora ritrovata, ma si prospettano sviluppi investigativi e potrebbe presto essere restituita: non si esclude infatti che siano altri i 'colpi' messi a segno dai malviventi, sempre con le stesse modalità.