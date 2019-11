Via dei Lamponi, ancora incendio a un'auto

Continua lo stillicidio di auto incendiate nella zona della Lunetta Gamberini. Questa notte è toccato a un'altra auto in sosta andare a fuoco alle 2:30 di questa notte. I vigili del fuoco sono arrivati in via dei Lamponi e hanno spento le fiamme prima che avvolgessero tutto il veicolo, ma i danni sono importanti. La natura dolosa dell'incendio è ancora in fase di accertamento, ma è forte il sospetto che tutti i roghi alle auto siano opera di una stessa mano.

Solo nella settimane scorse infatti una altro incendio nella stessa zona ai mezzi in sosta ha contato tre berline distrutte, mentre l'anno scorso una analoga dinamica contò altri veicoli dati alle fiamme.