Il trekking mozzafiato da Bologna a Prato: si parte per la via della Lana e della Seta - VIDEO

Da Bologna a Prato in 6 giorni percorrendo 130 km circa. Si tratta della via della Lana e della Seta, inaugurato con due partenze in contemporanea, una da Bologna appunto e una da Prato.

Sei le tappe attraverso sentieri già tracciati dal Cai, che adesso prendono il nome del nuovo cammino. Da Bologna a Sasso Marconi a Grizzana Morandi, da Castiglione dei Pepoli a Vernio a Vaiano fino a Prato, o viceversa.

I due gruppi si incontreranno il 23 a Castiglione dei Pepoli dove dalle 18 inizierà la festa col vernissage di mostre con opere site-specific sul tema tessile e territoriale. Dalle 19 in piazza apriranno le Cucine della Via con degustazioni street-food dei due versanti capeggiate dalla regina del tortellino Lucia Antonelli e da Tommaso Gei dell’Associazione Cuochi di Prato. Dalle 22 concerto della Classica Orchestra Afrobeat e a seguire Dan-I Djset.

Il sindaco metropolitano Virginio Merola ha simbolicamente tagliato il nastro del nuovo trekking nel punto di partenza bolognese, piazza Maggiore, insieme con Vito Paticchia del Cai