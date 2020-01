Sulla via della Lana e della Seta a 70 anni: Vienna Cammarota si scalda per la Cina

Vienna Cammarota, 70 anni, Guida ambientale escursionistica, sta percorrendo la via della Lana e della Seta - da Bologna a Prato - per raccontare la via della Seta italiana. Ad Aprile sarà la prima donna al mondo ad iniziare il cammino da Venezia a Pechino che durerà più di 3 anni.

Vienna è balzata agli onori della cronaca soprattutto tra il 2017 ed il 2018 per aver percorso più di 2000 Km a piedi camminando sull’itinerario dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe, passato alla storia come “Viaggio in Italia”.

"Ho rivisto la Torre degli Asinelli con il suo panorama fino all'Adriatico e, camminando fuori dalla città, ho constatato che Goethe aveva ragione, la città è costruita da mura con pietra di selinite. Ho attraversato parchi -ha concluso Cammarota - parlato con la gente raccontando e facendomi raccontare le loro storie. Ho attraversato Sasso Marconi, città di Marconi, ed ora sto raggiungendo Grizzana Morandi, la città di Morandi pittore".

"La storia dell'Appennino fatto di piccole economie e di grande bellezze. La via della seta non è solo raggiungibile attraverso un viaggio in Cina. Già dal Quattrocento e nel Cinquecento furono individuati i vantaggi economici della produzione e lavorazione della seta. Io voglio ripercorrere questa antica vocazione da Bologna a Prato. Sarà un cammino fatto di storia, di leggende, di incontri con la popolazione. Attraversando parchi, borghi, riserve naturali, palazzi feudali, luoghi che incantano e che catturano con la gastronomia, fatto di gente generosa e pronta a raccontare. Racconterò la vita della seta versione italia".