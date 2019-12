Litiga con il meccanico: minacciato con una pistola

Alla fine la pistola era a salve, ma ha procurato al cliente un bello spavento. Polizia in via dei Lapidari, zona Corticella, dove a essere denunciato sono stati il titolare di una officina e il suo aiutante. La vittima, un uomo classe 1978, originario di Cagliari, è stato notato intorno alle 14:30 di ieri mentre gridava al telefono in auto, in evidente stato di agitazione e molto sudato.

Una volante si è accostata all'uomo e, venendolo in quello stato, ha approfondito la questione. In pratica il soggetto era apena uscito dalla officina, dove ha raccontato di essere stato oggetto di una pesante minaccia, con una pistola puntatagli addosso.

Sul posto allora è intervenuto anche il reparto prevenzione crimine, e i poliziotti sono andati a chiedere conto al titolare di quanto riferito. La pistola è stata trovata con l'aiuto del reparto cinofilo, che la ha individuata in un cassonetto, nei pressi del locale commerciale, assieme a due scatole di cartucce.

L'arma si è scoperto poi essere stata caricata a salve.

Messi alle strette, titolare e socio dell'autofficina, rispettivamente di 43 e 31 anni, hanno cominciato a fare alcune ammissioni, confermando a grandi linee la versione dei fatti fornita dalla vittima.

Per il più anziano dei due è scattata una denuncia per minacce gravi e porto abusivo di armi, mentre il compare è stato deferito per favoreggiamento. Tuttavia anche nell'auto della vittima sono stati rinvenuti oggetti atti ad offendere: una mazza, un coltello a serramanico e uno spray antiaggressione.