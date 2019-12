Via Larga, furto nell'auto di grossa cilindrata: un arrestato

Ieri sera, alle ore 20:30 circa, i Carabinieri, di pattuglia in transito in via Larga, hanno sorpreso un cittadino originario del Burkina Faso, classe 91, intento a frugare all'interno di un'auto di grossa cilindrata parcheggiata.

Lo stesso, dopo aver infranto il vetro del finestrino laterale, ha aperto l'auto prelevando dall'interno svariati oggetti (occhiali, cavetti caricabatterie, torcia) e soldi contanti. Alla vista dei militari l'uomo tentava la fuga ma veniva raggiunto, bloccato e trovato in possesso della refurtiva, che veniva restituita al legittimo proprietario. Arrestato, domattina ci sarà l'udienza per direttissima in Tribunale.