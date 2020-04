Lo stabile è in demolizione, lui rifiuta di allontanarsi: i carabinieri usano lo spray urticante

Hanno riportato ferite con prognosi da sette a dieci giorni tre carabinieri di Bologna, intervenuti in un cantiere di via Larga ieri mattina. I militari hanno finito così per usare lo spray al peperoncino e arrestare un 36enne bolognese, per resistenza a un pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali.

Tutto è nato dalla segnalazione del capocantiere, che lamentava il fatto che il soggetto in questione, risultato poi senza fissa dimora, stesse ostacolando le attività non lasciando l'area dell'immobile in questione, che stava per essere demolito. All’arrivo dei Carabinieri, il clochard non ha cambiato idea, facendo resistenza ai militari a quel punto intervenuti, prendendo anche a calci la gazzella. Ne è nata una coluttazione finita solo con l'utilizzo dello spray urticante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre militari sono stati medicati presso il Pronto Soccorso e dimessi con prognosi comprese tra i 7 e i 10 giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 36enne, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si è conclusa questa mattina con l’imposizione del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.