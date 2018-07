Tubo rotto in via Larga: i lavori proseguono, la strada resta chiusa

Proseguiranno anche nella giornata di domani, venerdì 20 luglio, i lavori iniziati questa mattina in via Larga: i tecnici di Hera stanno infatti scavando per arrivare al punto di rottura e ripristinare un tubo dell'acqua, del diametro di 120 centimetri.

Per consentire i lavori, la porzione di via Larga tra la rotonda di via dell'Industria e l'intersezione con via Licinio Cappelli rimane chiusa in entrambe le direzioni. La Polizia Municipale è sul posto per regolare il traffico e dare indicazioni sulle deviazioni. Nella giornata di domani saranno diffusi aggiornamenti sui lavori di ripristino e sulla viabilità, anche attraverso il profilo Twitter della Polizia Municipale di Bologna.