Fermato con 2 Kg di droga davanti al centro commerciale

La squadra mobile di Bologna ha tratto in arresto ieri pomeriggio un 31enne, cittadino marocchino, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'arresto è stato compituto al termine di un lungo inseguimento: l'uomo è stato fermato dopo essere stato individuato da due poliziotti in borghese nell'area antistante il parcheggio di un supermercato di prodotti tecnologici di via Larga. Sentitosi alle strette, il 31enne ha lasciato cadere il borsone che portava con sé e ha cercato di scappare, senza successo. Dentro la borsa sono stati trovati quasi due kg di hashish confezionato in panetti.