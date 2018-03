Via Larga: nasconde eroina sotto casa del poliziotto

Ha posizionato gli involucri di droga in una aiuola, ma non sapeva che proprio lì sopra abitava un poliziotto fuori servizio, che ha dato l'allarme. E' finito così in manette dopo una breve fuga un 22enne cittadino tunisino, fermato ieri intorno alle 17 in via Svevo.

Addosso, il giovane aveva anche circa 280 euro in contanti, mentre nei cespugli sono stati trovati 14 involucri per una decina di grammi di quella che dopo è stata riconosciuta come eroina. Con alle spalle diversi precedenti per droga, il ragazzo è stato portato nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima.