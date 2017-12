Pranzo di Natale in compagnia, in città le iniziative di solidarietà

Sono diverse le iniziative in città rivolte alle persone in difficoltà per non lasciarle sole durante le festività natalizie. Il giorno di Natale alla chiesa di San Sigismondo si terrà un pranzo per 120 ospiti, mentre alla chiesa di Sant'Antonio di Savena l'associazione Universo organizzerà un pranzo per 200 rifugiati con piatti dei loro Paesi di provenienza. Sarà lo chef Giuseppe Boccuzzi a cucinare il pranzo di Natale per i 130 ospiti della mensa dell'Antoniano. Anche le Cucine popolari saranno aperte per queste feste: in via del Battiferro si potrà pranzare il 26 dicembre, mentre in via Sacco per Capodanno

"Alla nostra età rimanere soli è una tragedia. Trovare una famiglia, formata da tante persone coetanee aiuta a sopportare la solitudine". È una delle testimonianze di chi ha partecipato a "Un Natale per chi è solo", l'iniziativa di solidarietà promossa da 23 anni dal Centro commerciale Vialarga e dall'ipermercato Conad per il giorno di Natale e che torna anche quest'anno con circa 400 ospiti tra famiglie, anziani soli, persone seguite dai servizi sociali.

Oltre al Centro commerciale Vialarga e Conad ipermercato, il pranzo è promosso da associazione Il Parco onlus, quartieri San Vitale-San Donato e Navile, Camst, Publieventi, Cooperativa Ansaloni con il sostegno della Citta' metropolitana, del Comune di Bologna e di Ciao Radio.

Non solo anziani. Anche quest'anno si rinnova la collaborazione con la Comunità pubblica per minori di Bologna: i ragazzi del Centro di giustizia minorile di via del Pratello saranno i camerieri del pranzo di solidarietà al Centro Vialarga. (Dire)