Via Larga: pranzo di Natale, salta la coda per avere di nuovo il regalo

Ha cercato ripetutamente di rifare la fila, in maniera da riottenere un'altra volta i 10 euro in regalo assieme alla busta-dono dei volontari. E' così dovuta intervenire la Polizia per riportare a più miti consigli un uomo, commensale assieme a circa altre 400 persone dell'ormai consueto e tradizionale pranzo di beneficenza 'Un Natale per chi è solo', negli ambienti del centro commerciale ViaLarga, in zona San Vitale.

L'evento benefico, che da 23 anni fa passare in compagnia anziani e persone in condizioni di disagio, si è svolto nella più assoluta tranquillità, con oltre 140 volontari impegnati a servire i pasti. Quando è arrivato il momento della consegna dei regali però il soggetto, un 40enne cittadino marocchino, visibilmente ubriaco, ha infastidito le persone che in coda aspettavano il proprio turno per ricevere il dono, cercando ogni tanto di infilarsi per rifare la fila e riottenere così la somma. Gli agenti giunti sul posto chiamati dalla vigilanza, lo hanno redarguito e alla fine sanzionato per ubriachezza molesta.