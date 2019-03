Incendio in via Larga: ancora a fuoco l'officina Tsunami

Ancora un incendio all'ex officina Tsunami di via Larga. Ad andare a fuoco questa volta sarebbe nella prima mattinata è stato un furgone, completamente distrutto dalle fiamme. Il rogo ha poi anche intaccato la struttura ma al momento non si conosce l'entità precisa del danno.

Evacuata una cinquantina di persone, all'interno dello stabile al momento dell'incendio. Sconosciute le cause che hanno originato l'innesco delle fiamme. Sul posto sono presenti, oltre ai Vigili del fuoco, anche Polizia, Carabinieri e Polizia Locale.

Frequenti di recente sono gli interventi nello stabile per incendio, l'ultimo dei quali noti il 9 gennaio scorso. Le persone fatte evacure dai Caschi Rossi sono state una cinquantina, ma secondo quanto accertato in un secondo momento, all'interno dell'edificio quando è scoppiato l'incendio erano presenti circa duecento persone. L'ipotesi è che le fiamme si siano accese negli attimi dopo la fine di una serata danzante, a partire dal camion utilizzato come palco.