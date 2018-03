Incendio in via Laura Bassi: fiamme in appartamento, strada chiusa per un'ora

Un principio di incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento di uno stabile in via Laura Bassi 51, quartiere Savena. In base a quanto appreso i Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11 e hanno messo sotto controllo il rogo. No risultano per ora feriti o intossicati. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia municipale, che per agevolare il lavoro delle due squadre ha chiuso per qualche tempo il traffico il tratto tra via Mezzofanti e via Murri.

[NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO]