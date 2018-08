Subisce furti in casa, riconosce per strada uno dei ladri

Lo ha riconosciuto per strada, e ha chiamato la Polizia. Doppia denuncia per due uomini, bloccati e identificati da una volante in via del Lavoro. A richiedere l'intervento del 113 è stata una donna, convinta di aver riconosciuto uno dei ladri per strada.

Una memoria fotografica, aiutata anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso i malviventi all'opera in due giorni distinti, il 21 e il 24 luglio scorsi. Giunta sul posto, la volante ha proceduto a identificazione e perquisizione dei soggetti, due residenti a Bologna di 32 e 42 anni.

Addosso al primo è stato ritrovato anche un coltello, mentre al secondo sono stati trovati un paio di tronchesi. Per il 32enne è scattata una denuncia per furto in abitazione, ricettazione e porto d'armi. Il giovane portava con sè anche un portafogli, con all'interno documenti non suoi né della donna. Per il più anziano dei due invece l'accusa è di porto di grimaldelli.