Lite in via Lazio, intervengono i Carabinieri: 29enne grave al Sant'Orsola

Sono ancora sconosciuti i motivi che hanno portato alla lite tra due cittadini moldavi di 29 anni, uno dei quali è ora ricoverato all'ospedale Sant'Orsola in prognosi riservata.

Ieri pomeriggio alle 17 circa il nucleo radiomobile dei Carabinieri è intervenuto in via Lazio, dopo aver ricevuto la segnalazione al 112. Hanno trovato un uomo riverso a terra con la faccia insanguinata e un altro, l'aggressore che era ai domiciliari, ancora sul posto.

E' stato immediatamente allertato il 118 che ha trasportato il ferito, che ha riportato diversi traumi facciali, all'ospedale Sant'Orsola in codice di massima gravità, dove è ricoverato in prognosi riservata. Entrambi i soggetti sono residenti a Bologna ed entrambi hanno precedenti penali per reati contro il patrimonio. L'aggressore è stato arrestato per lesioni gravi. E' stato processato per direttissima questa mattina: è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciiari con apposizione del braccialetto elettronico.