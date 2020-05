Incendio in casa, le fiamme partono dall'hoverboard in carica

Danni tutto sommato contenuti, ma tanta paura per i residenti in un alloggio di via Leonardo da Vinci a Bologna, dove ieri sera intorno alle 18 si è sviluppato un principio di incendio.

Arrivata sul posto anche la polizia: le cause delle fiamme, che non avrebbero fatto molti danni, sono state attribuite a un hover board in carica, che poi hanno coinvolto anche alcuni tendaggi e suppellettili dell'abitazione.

Non è insolito che tali apparecchi si surriscaldino -o surriscaldino l'impianto elettrico- durante le fasi di ricarica, a causa della notevole quantità di energia contenuta nelle batterie del mezzo di locomozione. Pertanto è raccomandabile collocare il punto di ricarica in una zona lontana da coe e prodotti infiammabili.