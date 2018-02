Furti sui veicoli alla Barca: ladro inseguito, prende a calci agente

Dopo le numerose denunce per furti all'interno di veicoli nel quartiere Barca, si sono intensificati i servizi di controlli delle volanti che ieri notte alle 4 hanno messo le manette a un moldavo di 36 anni.

Un cittadino ha chiamato il 113 segnalando due uomini che stavano cercando di scassinare la portiera posteriore di una BWM parcheggiata in via Pallotti e che, alla vista dell'auto della Polizia, sono fuggiti. E' scattato così l'inseguimento attraverso via Battindarno, via Leonesi, fino a via Tintoretto, dove uno dei ladri ha fatto perdere le sue tracce, mentre l'altro ha lasciato cadere uno zaino e in extremis si è arrampicato sui tetti di alcuni garage.

Quando gli agenti sono riusciti a bloccarlo, ha reagito menando calci e ferendone uno. Nello zaino sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, un passamontagna e guanti. Il 36enne è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso e lesioni finalizzate alla resistenza.