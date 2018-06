Pilastro: aggredisce una ragazza, passante lo mette fuori gioco

Ha aggredito una ragazza per rapinarla, ma una passante lo ha bloccato e lo ha fatto arrestare. Eìaccaduto ieri pomeriggio in via Giacomo Leopardi, al quartiere Pilastro, quando i Carabinieri hanno arrestato un 33enne pakistano, disoccupato.

I militari giunti sul posto hanno identificato l’aggressore, residente a San Pietro in Casale, la vittima, 25enne di Casalecchio di Reno e la donna accorsa in aiuto della giovane. Ricostruendo la dinamica dei fatti, è stato accertato che quest’ultima, dopo aver assistito alla scena, ha estratto uno spray al peperoncino e glielo ha spruzzato negli occhi, accecandolo temporaneamente e mettendolo “fuori gioco”. E’ intervenuta l’ambulanza.

Dopo la visita dei sanitari del 118, il pakistano è stato tradotto in caserma per le procedure di “foto-segnalamento” che hanno permesso di rilevare i suoi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di droga. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattina odierna.