'Stipendi non pagati', scatta la protesta degli operai: accampati nel cantiere

Quattro operai edili si sono arrampicati su un'impalcatura di un edificio in manutenzione, ieri pomeriggio alle 17, per protesta contro il loro datore di lavoro che non avrebbe loro pagato alcuni stipendi arretrati.

Lo stabile in questione è in viale della Liberazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un mediatore, oltre ai Vigili del fuoco. Dopo diverse ore di trattativa gli operai sono stati fatti scendere e convinti di avvalersi della giustizia ordinaria per fare valere i propri diritti.