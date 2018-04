Tentata rapina in San Donato: due donne scaraventate a terra

E' stato arrestato per tentata rapina aggravata un ferrarese di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Ieri sera, poco dopo le 23.30 una donna ha allertato il 113 riferendo un'aggressione a scopo di rapina.

Prese alle spalle

Vittime una piacentina di 35 anni e una modenese di 36: hanno raccontato agli agenti intervenuti sul posto che stavano camminando in via della Liberazione quando sono state raggiunte alle spalle da un uomo che ha tentato di strappare la borsa alla 35enne: lei a resistito e di tuta risposta è stata gettata a terra e colpita anche al volto, riportando ematomi alle spalle e alle ginocchia. Quando l'amica è intervenuta per aiutarla, le è stato riservato lo stesso trattamento, anche lei quindi si è ritrovata a terra. A soccorrerle è intervenuto anche un uomo di 39 anni che ha assistito alla scena e ha rincorso il ladro sulla pista ciclabile, perdendolo poi di vista.

Grazie alle descrizioni, il rapinatore è stato rintracciato all'incrocio tra via Stalingrado e via Mascarella, dove è stato ammanettato dopo una breve fuga. Ora è in carcere in attesa di convalida dell'arresto.