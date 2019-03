San Donato: rapina una donna al parco, vigile lo insegue e lo fa arrestare

I Carabinieri della stazione Navile hanno arrestato un cittadino Croato di 22 anni, residente in città, per rapina. Ieri sera alle 19.30 una 62enne originaria di Campobasso è stata scippata all'interno di un'area verde tra via della Liberazione e via Parri, nel quartiere San Donato. La donna è caduta a terra e un agente della Polizia Locale fuori servizio ha sentito le urla e rincorso il ladro, poi lo ha "consegnato" ai Carabinieri che lo hanno arrestato per rapina.

Si tratta del secondo episodio di scippo della giornata di ieri: alle 11 di ieri mattina, una 91enne è stata derubata nel quartiere Fossolo.