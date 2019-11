Droga e 750 euro addosso, fermato in via Libia: aveva già 7 mesi di carcere da scontare

Un arresto per droga in via Libia. Gli agenti della Polizia hanno fermato un tunisino classe 2000 con diversi precedenti per droga e irregolare sul territorio: su di lui gravava anche un ordine di carcerazione del Tribunale dei Minori della durata di sette mesi ancora da scontare. Fermato insieme ad altri due soggetti è stato ammanettato per spaccio in concorso.

I tre sono stati trovati in via Libia in bicicletta alle 12.30 di ieri. Davanti alla volante hanno tentato la fuga verso via Massarenti e poco dopo l'inseguimento è stato poi fermato il tunisino con 750 euro in contanti più 17 involucri con cocaina (5 grammi in 10 involucri) ed eroina (4 grammi in 7 involucri). Domani il processo per direttissima.