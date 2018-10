Via Libia, botte e minacce a casa della ex: i figli lo fanno arrestare

Un uomo è stato arrestato in via Libia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento alla volante della Polizia, aggravando la sua situazione con una denuncia per minacce gravi e percosse. E' accaduto tutto ieri mattina intorno alle 10.30, quando una donna e i suoi due figli hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine nella loro abitazione.

L'arrestato era tornato a casa della ex compagna, dove c'erano anche i due figli di lei (lei del '69, i figli di 28 e 24 anni), in stato di ebbrezza alcolica e aveva cominciato a discutere violentemente fino a quando i ragazzi e la donna gli hanno chiesto di andarsene. Cosa che lui non ha fatto, anzi. Pugni alla porta e minacce, che non si sono placate neppure con l'arrivo degli agenti.

Il soggetto, nato in Marocco nel 1989, ha rivolto minacce gravi sia ai poliziotti che ai figli dell'ex compagna per poi sfilarsi anche la cintura con l'intento di usarla per le percosse.

I figli della donna hanno raccontato agli agenti che la relazione fra la madre e l'uomo era finita lo scorso marzo, ma che da qualche tempo aveva ricominciato a farsi vivo. Anche la settimana scorsa era tornato nei pressi della loro abitazione anche per chiedere del denaro in prestito. L'uomo ha diversi pregiudizi per droga e furto, E' anche irregolare sul territorio e per lui la direttissima è questa mattina.