Via Libia: nell'auto machete, coltello e spray al peperoncino

Un cittadino tunisino di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia per porto abusivo di armi (art. 4 c.p.). Ieri sera poco dopo le 20, era in compagnia di un connazionale di due anni più giovane in un bar di via Libia e, alla vista della volante, ha tentato di dileguarsi.

L'uomo era già presente nella banca dati della Polizia per i suoi precedenti, così gli agenti hanno continuato i controlli all'interno della sua Renault Megane parcheggiata poco distante: sotto i tappetini era nascosto un machete con una lama di 35 cm, negli altri vani porta-oggetti sono stati rinvenuti un coltello a scatto, un martello e una bomboletta di spray urticante non conforme alle leggi vigenti.