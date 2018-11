Andirivieni in Cirenaica: in casa 4 chili di droga, arrestato 23enne

Il simbolo della Ferrari, un toro da corrida e un alieno. Così erano identificati i 53 panetti di hashish, pari a 3 chilogrammi, rinvenuti dai Carabinieri della compagnia Bologna centro.

L'andirivieni di persone molto giovani da un appartamento di via Libia, ha insospettito una residente che ha chiamato il 112: dopo l'appostamento i militari ieri hanno fermato un palermitano di 23 anni, incensurato e disoccupato, appena uscito di casa con il suo cane e diretto verso il "Villaggio del Fanciullo", il centro polisportivo di via Bonaventura Cavalieri. E' scattata la perquisizione domiciliare: riposti all'interno dei pensili della cucina, sono stati rinvenuti 3 chili di hashish, suddivisi in 53 panetti, e 780 grammi di marijuana, del valore sul mercato di circa 40mila euro, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente, contrassegnato con vari simboli, è stato inviato nei laboratori dell'Arma per verificarne il principio attivo. Il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.