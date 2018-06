Cirenaica, ruspe in via Libia: "No all'ennesimo e inutile supermercato"

Spuntano delle ruspe nell'area ex Atc di via Libia e i cittadini della Cirenaica che spingono su un consumo del territorio diverso si oppongono alla costruzione di un nuovo supermercato. Siamo in via Libia, dove il movimento di alcuni mezzi sotto il ponte di via Libia, ha messo appunto in allarme i residenti che non vogliono la costruzione in quel punto dell'annunciato nuovo supermercato.

"Abbiamo notato ruspe e altri mezzi a lavoro nell'area ex Atc di via Libia. Stanno forse iniziando i lavori per la realizzazione del nuovo supermercato?", si chiede il Comitato Bologna est contro il cemento e per l'ossigeno (Becco), allegando alcune foto scattate nella giornata di ieri.

C'è anche una raccolta firme

"Ora come prima, nelle assemblee di quartiere, nelle inchieste dal basso, nelle tante iniziative organizzate nel rione e in quelle insieme ad altri comitati territoriali in città, negli interventi al Consiglio di quartiere, nella raccolta firme consegnata in Comune- continua la nota di 'Becco', che sul tema ha anche raccolto centinaia di firme - siamo pronti a ribadire forte la nostra opposizione alla realizzazione dell'ennesimo e inutile supermercato in Cirenaica".

'Becco' promette, dunque: "Ora piu' di prima continuiamo a batterci per la difesa dei territori, per un diverso modello di consumo, per un quartiere piu' verde e partecipato e per una socialita' altra".

Il prossimo appuntamento e' per giovedi' prossimo al giardino Lorenzo Giusti di via Barontini, con l'evento "Becco in festa per la Cirenaica": il programma prevede musica, reading, aperitivo, laboratori per bambini e yoga family per "un nuovo momento di aggregazione, condivisione e partecipazione in quartiere, con il quartiere, per il quartiere". L'obiettivo, sottolinea il comitato, e' dunque quello di "passare insieme una giornata nel modo in cui vorremmo vivere anche quell'area, nella partecipazione, quella vera dal basso, e nell'autogestione".

(agenzia DIRE)