La truffa del finto anello d'oro: nei guai 37enne

La Polizia ha denunciato per tentata truffa aggravata e contraffazione delle impronte un cittadino nato il 1982 in Romania.

Ieri alle ore 12.00 circa l'uomo con precedenti specifici si è reso autore, in via Lincoln, di una tentata truffa ai danni di un'anziana donna che aveva avvicinato ma lo stratagemma non è andato a buon fine. A chiamare il 113 è stato un passante. Quando è stato identificato, dai controlli è risultato in possesso di 12 anelli di colore giallo che in precedenti occasioni come da precedenti di polizia a suo carico aveva cercato di spacciare come autentici.

Truffa del finto anello d'oro: come funziona

Il raggiro è messo in atto da una persona che finge di aver trovato per terra un anello d'oro di grande valore, attirando l'attenzione della vittima di turno. Con la scusa di non voler tenere l'anello cerca quindi di rifilare il finto monile al malcapitato, chiedendogli la "simbolica" cifra di 10 o 20 euro per cederglielo.